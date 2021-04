Bimbo disabile festeggia il compleanno | gli agenti di polizia intervengono

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Partecipano ad una festa nel cortile di un palazzo di Cesano Boscone in occasione deldi un bambino: multati dallalocale.di un bambinoa Cesano Boscone: lamulta i presenti su Notizie.it.

NicolaPorro : Da non credere: guardate l’ultima pazzesca storia di #delazione che arriva da Cesano Boscone ?? - _W_S_M_ : RT @sabrina__sf: Piccoli Gassman crescono... Vicini di casa denunciano la festa di compleanno del bimbo disabile. VERGOGNA! - MarcoPic12 : RT @sabrina__sf: Piccoli Gassman crescono... Vicini di casa denunciano la festa di compleanno del bimbo disabile. VERGOGNA! - Ladygalga1 : RT @sabrina__sf: Piccoli Gassman crescono... Vicini di casa denunciano la festa di compleanno del bimbo disabile. VERGOGNA! - theciosaz : Sta andando sempre tutto bene, ne usciremo migliori -

Caso della multa per la festa di compleanno del, il Sindaco incontra la madre Notizia precedente La Valchiavenna e la Valle Spluga saranno le grandi protagoniste della tappa più ...Cesano Boscone, 28 aprile 2021 - Si è svolto oggi l'incontro , nella sede del Comune di Cesano Boscone, fra la mamma del ragazzino coinvolto nei festeggiamenti multati dalla polizia locale e il ...Partecipano ad una festa nel cortile di un palazzo di Cesano Boscone in occasione del compleanno di un bambino disabile: multati dalla polizia locale.In quel gruppetto di persone qualcuno ha visto una festa proibita, o addirittura un terribile "assembramento" In quel gruppetto di persone qualcuno ha visto una festa proibita, o addirittura un terrib ...