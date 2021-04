Serie A, otto giocatori squalificati (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo le gare della trentatreesima giornata il giudice sportivo della Serie A ha squalificato per una giornata otto giocatori. Si tratta di Mandragora (Torino), Schouten (Bologna), Acerbi (Lazio), Ceccherini (Hellas Verona), Marin (Cagliari), Musso (Udinese), Pandev (Genoa) e Verdi (Torino). Foto: Twitter personale Acerbi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo le gare della trentatreesima giornata il giudice sportivo dellaA ha squalificato per una giornata. Si tratta di Mandragora (Torino), Schouten (Bologna), Acerbi (Lazio), Ceccherini (Hellas Verona), Marin (Cagliari), Musso (Udinese), Pandev (Genoa) e Verdi (Torino). Foto: Twitter personale Acerbi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sscnapoli : Piotr Zielinski ha stabilito il suo record di assist in una singola stagione in Serie A (otto) #ForzaNapoliSempre - internewsit : Serie A, Giudice Sportivo 33ª giornata: otto gli squalificati - - Bianca34874951 : RT @FusatoRiccardo: L'Inter è matematicamente tra le prime otto di serie A. Scongiurati i preliminari di coppa Italia, i nerazzurri partira… - sportface2016 : #SerieA Giudice Sportivo, ecco chi salterà la 34esima giornata: stop per otto giocatori - FEND142 : RT @FusatoRiccardo: L'Inter è matematicamente tra le prime otto di serie A. Scongiurati i preliminari di coppa Italia, i nerazzurri partira… -