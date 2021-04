Diletta Leotta tradisce Can Yaman? Lei perde la pazienza e interviene su Instagram

(Di martedì 27 aprile 2021) Nelle ultime ore si era diffusa la voce cheavesse tradito Can: la conduttrice sportiva ha voluto chiarire tutto sucon un post dal tono giustamente severo.ha tradito Can? Il gossip che gira da ieri, dopo un'indiscrezione di Dagospia, ha fattore laalla conduttrice sportiva che è intervenuta con un lungo post susmontando l'intero castello costruito dal portale di Roberto D'Agostino. Secondo i soliti ben informati del pettegolezzoaveva scaricato Can, all'attore turco era stato dato il benservito e, secondo Dagospia, la giornalista di DAZN aveva trascorso, due giorni o ...

Advertising

IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - katrin_ns : RT @Mariagenn59: Parliamoci chiaramente: nessuno dei due ha bisogno di farsi pubblicità, anzi. Forse il loro problema è proprio il contrari… - AndreaAAmato : Diletta Leotta si difende su Instagram: 'Basta spazzatura sulla mia vita privata' @DilettaLeotta #dilettaleotta… - InformazioneOg : Diletta Leotta si sfoga su Instagram e racconta la verità #dilettaleotta #sfogo #instagram #verità #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

ha affidato ai social un suo lungo sfogo dopo che, nelle ultime ore, è stata al centro del gossip per una presunta liasion con Ryan Friedkin.: lo sfogo Nelle ultime ore ...Ho sopportato tutto, fin qui, imparando a riderci sopra, talvolta. Ora sono stanca ".ha detto basta al gossip "spazzatura" e ha affidato alla sua pagina Instagram un lungo post di sfogo, dove non ha risparmiato critiche alla stampa di costume. La goccia che ha fatto ...Con i conti sempre più in rosso ed il crollo in campionato della sua Roma che mette a serio rischio anche il settimo posto, Ryan Friedkin cerca di trovare consolazione fuori dal campo. E’ rimbalzata s ...Dopo le voci di un flirt tra Diletta Leotta e Ryan Friedkin, la conduttrice chiarisce la situazione con un post su Instagram Ecco il post con le sue parole che chiariscono la situazione Visualizza que ...