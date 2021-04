Diletta Leotta, duro sfogo sui social: “Mi sono stancata” (Di martedì 27 aprile 2021) Diletta Leotta si sfoga su Instagram dopo i recenti gossip su di lei È con un lungo post su Instagram che Diletta Leotta ha rotto il silenzio. Dopo settimane di gossip, insinuazioni e anche un tapiro d’oro, la conduttrice sportiva ha deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo. Negli ultimi mesi, la sua vita sentimentale è finita sotto i riflettori e sulla lingua di coloro che hanno insinuato che la sua storia con l’attore turco Can Yaman fosse soltanto una trovata pubblicitaria. Poi tra loro si è parlato di crisi a causa del flirt di Diletta con Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma. “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato” ha esordito la Leotta nel post. “Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021)si sfoga su Instagram dopo i recenti gossip su di lei È con un lungo post su Instagram cheha rotto il silenzio. Dopo settimane di gossip, insinuazioni e anche un tapiro d’oro, la conduttrice sportiva ha deciso di lasciarsi andare ad uno. Negli ultimi mesi, la sua vita sentimentale è finita sotto i riflettori e sulla lingua di coloro che hanno insinuato che la sua storia con l’attore turco Can Yaman fosse soltanto una trovata pubblicitaria. Poi tra loro si è parlato di crisi a causa del flirt dicon Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma. “Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato” ha esordito lanel post. “Mi illudevo, infatti, che prima o poi la buona informazione avrebbe avuto la ...

Advertising

VanityFairIt : «La nostra storia d’amore è vera, c’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui ha abbandonato i social per ques… - prestia_fabio : RT @cmdotcom: Diletta #Leotta si sfoga: 'Ora basta: sono stanca e stufa, basta falsità su di me. Non sono una 'mangiauomini', nessun maschi… - prestia_fabio : RT @bubinoblog: DILETTA LEOTTA INFURIATA CONTRO IL GIORNALISMO SPAZZATURA. CAN YAMAN LE MANDA UN CUORE - melindamiyy : RT @jdbmyeverythjng: ed oggi Diletta Leotta vi ha elegantemente sbuttanati tutti, CHAPEAU ???? - wtunicorn : Ultimo post di Diletta Leotta!!! -