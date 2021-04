Bomba Uomini e Donne, Nicole smaschera tutto: “Ecco perché ho lasciato il trono over, Cosa fa Armando fuori dal programma” (Di martedì 27 aprile 2021) Tutti quanti ricorderanno Nicole, la dama che anche se per poco ha creato un vero e proprio scompiglio al trono over di Uomini e Donne facendo perdere la testa ad Armando. Oggi la dama parla in esclusiva con me per Più Donna. Vediamo Cosa ci ha rivelato. Nicole a Uomini e Donne hai fatto impazzire i cavalieri del trono over ma soprattutto tre persone. Com’è stata la tua avventura? Ho partecipato alla trasmissione perché avevo voglia di conoscere qualcuno di speciale. Mi ero lasciata da un compagno dopo 11 anni, la storia era diventata pesante e volevo una persona diversa. Qualcuno che si dedicasse alla famiglia, che mi stesse vicino, che si impegnasse ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Tutti quanti ricorderanno, la dama che anche se per poco ha creato un vero e proprio scompiglio aldifacendo perdere la testa ad. Oggi la dama parla in esclusiva con me per Più Donna. Vediamoci ha rivelato.hai fatto impazzire i cavalieri delma soprattre persone. Com’è stata la tua avventura? Ho partecipato alla trasmissioneavevo voglia di conoscere qualcuno di speciale. Mi ero lasciata da un compagno dopo 11 anni, la storia era diventata pesante e volevo una persona diversa. Qualcuno che si dedicasse alla famiglia, che mi stesse vicino, che si impegnasse ...

Advertising

infoitcultura : Ex dama sgancia la bomba: ad Armando 'piace giocare a Uomini e Donne' - zazoomblog : Ex dama sgancia la bomba: ad Armando piace giocare a Uomini e Donne - #sgancia #bomba: #Armando #piace - FeLibero : Ex dama sgancia la bomba: ad Armando 'piace giocare a Uomini e Donne' - infoitcultura : Sophie Codegoni senza veli sui social, lo scatto bomba dell’ex tronista di Uomini e Donne - andreaventura01 : @EureosCriss Fra uomini... noi abbiamo avuto Palma Bucarelli, però Maria è più viva, sprizza energia, sensualità, f… -