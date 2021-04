Bayern Monaco, Flick: “Emozioni impossibili da dimenticare” (Di martedì 27 aprile 2021) “Gli ultimi due anni saranno impossibili da dimenticare per me. Le Emozioni, le vittorie, i titoli, ma anche il lavoro svolto giorno dopo giorno in campo e’ stato fantastico“. Queste le parole usate dal tecnico del Bayern Monaco, Hans-Dieter Flick nel giorno dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Julian Nagelsmann. “Rimane una punta di tristezza – ammette Flick, che in due stagioni ha vinto sei trofei – il non aver potuto festeggiare il triplete del 2020 coi tifosi, che ci mancano molto“. Il contratto dell’allenatore si risolverà il 30 giugno, permettendo cosi’ a Nagelsmann di iniziare la stagione 2021/2022 col Bayern Monaco. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “Gli ultimi due anni sarannodaper me. Le, le vittorie, i titoli, ma anche il lavoro svolto giorno dopo giorno in campo e’ stato fantastico“. Queste le parole usate dal tecnico del, Hans-Dieternel giorno dell’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Julian Nagelsmann. “Rimane una punta di tristezza – ammette, che in due stagioni ha vinto sei trofei – il non aver potuto festeggiare il triplete del 2020 coi tifosi, che ci mancano molto“. Il contratto dell’allenatore si risolverà il 30 giugno, permettendo cosi’ a Nagelsmann di iniziare la stagione 2021/2022 col. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #BayernMonaco | Ufficiale: #Nagelsmann è il nuovo allenatore - SkySport : Bayern Monaco, Nagelsmann nuovo allenatore: contratto di 5 anni - Eurosport_IT : INCREDIBILE OLIMPIA ????? Milano vince all'ultimo secondo e conquista gara 1 dei quarti di finale contro il Bayern M… - SmorfiaDigitale : Bayern Monaco, Nagelsmann il dopo-Flick: c' l'accordo, al Lipsia 25 milioni! - Psi0_ : RT @vecchiocuore: Il Bayern Monaco sta mandando a casa uno che ha vinto la Champions per alzare ancora di più il livello ma il Milan non pu… -