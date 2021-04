Battaglia sul coprifuoco | deroga in Trentino per chi va al ristorante Renzi attacca | “Va tolto”

(Di martedì 27 aprile 2021)ala Trento. Da oggi 27 aprile è consentito lo spostamento oltre le ore 22 per tornare a casa dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione. Lo prevede una delibera firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Il nodo delle ore 22 Laalnazionale delle 22 è consentita “per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l’esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione (rientra tra la responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22)”. Si tratta di un passo tangibile nella direzione che molti in Italia stanno auspicando in questi giorni. Ovvero una revisione dello schema che prevede lo stop a ogni movimento serale dalle 22 alle 5 del mattino. Da Conte a ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Il @pdnetwork si è intestato e ha vinto una battaglia importantissima. La clausola nel #PNRR che privilegia, nella… - LegaSalvini : NUOVO DECRETO: BATTAGLIA SUL COPRIFUOCO. FEDRIGA: «SPOSTIAMOLO ALLE 23 E APRIAMO I RISTORANTI AL CHIUSO» - GOLDRAKE_AVANTI : @Marlena48491293 Ma tutto! Grandi, piccole. L'altro giorno, ho superato me stesso, ho messo un guanto da lavoro d… - Star__is : Adesso che ho reinstallato l'app dei codici sul telefono mi sento veramente tornata in modalità battaglia. Tanto io… - Lucia23997964 : RT @tagadala7: #tagada ?? #Renzi sul #coprifuoco: 'Va modificato nei prossimi giorni. Regalare questa battaglia a #Salvini è un errore: non… -

Ultime Notizie dalla rete : Battaglia sul

TGCOM

coprifuoco alle 22, Matteo Renzi è d'accordo 'con Stefano Bonaccini: è ovvio che vada rivisto. ... Regalare questaa Salvini è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, ...Il piano prevede anche di eliminare l'esenzione10% dei profitti realizzati dalle ... spiegando che Biden non vuole essere il solo a combattere questa: intende coinvolgere altri Paesi ad ...Per Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "servono infrastrutture materiali e immateriali, soprattutto ..."È una battaglia che portiamo avanti in maniera coerente all'interno ... Non solo per il cambio di passo sul coprifuoco ma anche per il cambio dei limiti sull'entrata a scuola che ha creato problemi ...