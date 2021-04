Salvini vuole ancora il ponte sullo Stretto di Messina ma si arrende sulla sfiducia a Speranza (Di lunedì 26 aprile 2021) “Il ponte sullo Stretto di Messina farebbe parlare dell’Italia in tutto il mondo, assorbirebbe l’acciaio dell’Ilva per quattro anni e darebbe 50mila posti di lavoro”. Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5, stamattina torna a parlare della sua grande opera preferita, ovvero quella che piace anche a Ercole Incalza. Salvini vuole ancora il ponte sullo Stretto di Messina Il segretario della Lega ha parlato anche della mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza presentata da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. “Prima la leggo, fra oggi e domani, ma oggi si sceglie in Parlamento sui 200 miliardi”, ha detto riferendosi al PNRR. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 aprile 2021) “Ildifarebbe parlare dell’Italia in tutto il mondo, assorbirebbe l’acciaio dell’Ilva per quattro anni e darebbe 50mila posti di lavoro”. Matteo, ospite di Rtl 102.5, stamattina torna a parlare della sua grande opera preferita, ovvero quella che piace anche a Ercole Incalza.ildiIl segretario della Lega ha parlato anche della mozione dinei confronti del ministro della Salute Robertopresentata da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. “Prima la leggo, fra oggi e domani, ma oggi si sceglie in Parlamento sui 200 miliardi”, ha detto riferendosi al PNRR. ...

