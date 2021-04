Oscar 2021 | in arrivo su SKY alcuni dei film premiati

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono tre iagliche arriveranno su SKY nei prossimi giorni o appena resi disponibili: Minari, Tenet e Judas and the Black Messiah. Dopo il trionfo aglideisi preparano ad approdare su SKY, per la gioia di tutti gli abbonati. Compresi quelli che, durante la scorsa notte, hanno seguito in diretta, su Sky Cinemae Sky Uno, la cerimonia dal Kodak Theatre di Los Angeles. Minari, il 5 maggio su Sky Cinema Due Mercoledì 5 maggio su Sky Cinema Due, alle 21:15 in prima visione - visibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand - arriva l'acclamato Minari, di Lee Isaac Chung, con Yuh-Jung Youn, prima coreana a vincere la statuetta come Miglior Attrice …