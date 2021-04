Non mi uccidere-: un viaggio nella più cupa oscurità (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal 21 Aprile 2021 è visibile su varie piattaforme il film Non mi uccidere- diretta dal Regista Andrea De Sica. La pellicola si potrà vedere su: Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. Si parte da una storia d’amore per arrivare poi a una storia a tinte horror. Non mi uccidere: due scene del film in anteprima Non mi uccidere-: un velo sottile tra la vita e la morte Il film Non mi uccidere è tratto dal romanzo omonimo della scrittrice Italiana Chiara Palazzolo scomparsa nove anni fa. Il romanzo Non mi uccidere faceva parte di una trilogia che continuava con Strappami il Cuore e Ti porterò nel sangue dove la protagonista è Mirta, una ragazza ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal 21 Aprile 2021 è visibile su varie piattaforme il film Non mi- diretta dal Regista Andrea De Sica. La pellicola si potrà vedere su: Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity. Si parte da una storia d’amore per arrivare poi a una storia a tinte horror. Non mi: due scene del film in anteprima Non mi-: un velo sottile tra la vita e la morte Il film Non miè tratto dal romanzo omonimo della scrittrice Italiana Chiara Palazzolo scomparsa nove anni fa. Il romanzo Non mifaceva parte di una trilogia che continuava con Strappami il Cuore e Ti porterò nel sangue dove la protagonista è Mirta, una ragazza ...

