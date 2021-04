Milano, Salvini lancia Albertini alle amministrative: “È un candidato civico”. L’ex sindaco: “Devono mettersi d’accordo loro” (Di lunedì 26 aprile 2021) Matteo Salvini lancia Gabriele Albertini alle amministrative di Milano. Il leader della Lega ha incontrato in mattinata L’ex primo cittadino, che secondo numerosi rumors potrebbe essere lo sfidante di Giuseppe Sala alle elezioni dell’autunno 2021. “Albertini è un candidato civico, sfido a dirmi a quale partito è iscritto. Non ne ho la minima idea neanche io. È una persona che ha un’idea di città, è libera e indipendente. Ha dimostrato di saper fare e di parlare poco e costruire tanto. In questo momento di ricostruzione Milano ha bisogno di un ricostruttore”, ha detto il capo del Carroccio. Salvini e Albertini sono andati a pranzare al Bar Bianco, noto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) MatteoGabrieledi. Il leader della Lega ha incontrato in mattinataprimo cittadino, che secondo numerosi rumors potrebbe essere lo sfidante di Giuseppe Salaelezioni dell’autunno 2021. “è un, sfido a dirmi a quale partito è iscritto. Non ne ho la minima idea neanche io. È una persona che ha un’idea di città, è libera e indipendente. Ha dimostrato di saper fare e di parlare poco e costruire tanto. In questo momento di ricostruzioneha bisogno di un ricostruttore”, ha detto il capo del Carroccio.sono andati a pranzare al Bar Bianco, noto ...

