Daydreamer | anticipazioni 27 aprile | l' iniziativa di Mevkibe e Melahat

Sanem non sarà l'unica a cercare di far tornare la memoria a Can, oltre a lei, ci proveranno anche Mevkibe e Melahat. Le due, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 27 aprile, prepareranno un particolare tè in grado di far riaffiorare i ricordi e cercheranno in ogni modo di farlo bere al ragazzo. L'impresa, però, non si rivelerà affatto semplice visto che la bevanda avrà uno strano colore ed uno strano sapore. Nel frattempo, Sanem porterà Can alla scogliera e qui litigheranno ed il ragazzo avrà un flashback di una passata lite, ma non servirà a molto.

