Atletico ko e Liga apertissima, Simeone: «Sono preoccupato. Colpa mia» – VIDEO (Di lunedì 26 aprile 2021) Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atlethic Bilbao. Le sue parole Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atlethic Bilbao. «Quando un problema si ripete e non si risolve la Colpa è dell’allenatore più che della squadra. Perchè il compito di un allenatore è quello di migliorare le cose e quando non succede allora si può dire che le sta svolgendo male. Naturalmente Sono preoccupato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Diego, tecnico dell’Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atlethic Bilbao. Le sue parole Diego, tecnico dell’Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Atlethic Bilbao. «Quando un problema si ripete e non si risolve laè dell’allenatore più che della squadra. Perchè il compito di un allenatore è quello di migliorare le cose e quando non succede allora si può dire che le sta svolgendo male. Naturalmente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

