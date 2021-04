Telese Terme | Caporaso | “Uniti celebriamo la Liberazione | Mattarella nostro faro”

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCelebrazione 25 aprile, la dichiarazione del sindaco di, Giovanni: “Ora più che mai è necessario rimanere. Le parole delPresidente Sergiodevono guidarci in questo percorso che ci porterà fuori dall’emergenza sanitaria. Rinascita, unità, coesione, oggi come 76 anni fa. Con questo spiritoladell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, senza mai dimenticare il sacrifico eroico di tanti italiani che hanno perso la vita per la conquista della libertà”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

