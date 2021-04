Salvini tra Draghi e Meloni: il destino della Lega (Di domenica 25 aprile 2021) Salvini tra Draghi e Meloni: è proprio il caso di dirlo, questa volta il leader di Lega sembra volersi davvero isolare, mettendosi da solo spalle al muro. Infatti, guardando allo scenario politico attuale, per quanto tumultuoso, si distinguono due schieramenti: chi sostiene la linea del governo e chi, invece, fa opposizione. Nel governo capitanato dal Leggi su periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021)tra: è proprio il caso di dirlo, questa volta il leader disembra volersi davvero isolare, mettendosi da solo spalle al muro. Infatti, guardando allo scenario politico attuale, per quanto tumultuoso, si distinguono due schieramenti: chi sostiene la linea del governo e chi, invece, fa opposizione. Nel governo capitanato dal

Advertising

LegaSalvini : SALVINI: 'MI AUGURO CHE NON SI PARLI PIÙ DI COPRIFUOCO TRA QUALCHE GIORNO' - LegaSalvini : #SALVINI: 'MI AUGURO CHE NON SI PARLI PIÙ DI COPRIFUOCO TRA QUALCHE GIORNO' - RauldiHokuto : RT @semioticmonkey: Per Salvini Draghi, uno che ha lavorato per decenni scaricando sulle masse le cacate del capitalismo, è di 'sinistra'.… - Secipenso : Non mi pare che tra i tipi come Rampini e Draghi scorrano fiumi di simpatia; nè tra Joe Biden e i tipi come Matteo… - AMalevitch1 : @GiorgiaMeloni Il PNRR è quello di #Conte! Aveva già ricevuto l'OK dall'UE! #Draghi ha fatto 'copia incolla' il col… -