Pillole per una nuova storia Letteraria 009 di Federico Sanguineti (Di domenica 25 aprile 2021) Le scrittrici e la storia Letteraria Di Federico Sanguineti In un mondo capitalisticamente globalizzato, in cui ? dati offerti dalla presidente del Gender group istituito dalla Caritas nel 1999, Anne Dickinson – le donne detengono meno dell’1% della proprietà privata del pianeta, costituendo, ogni giorno di più, la stragrande maggioranza dei poveri fra i poveri, non c’è da stupirsi di quanto ne consegue: 1) producendo i due terzi della ricchezza mondiale e svolgendo il 70% del lavoro salariato, le donne ricevono solo un decimo degli introiti disponibili e del reddito complessivo; 2) le retribuzioni femminili non raggiungono in media il 75% di quelle maschili. Infine: 3) date queste condizioni storiche di ineguaglianza materiale, ogni donna si presenta sul piano ideale, per il pensiero (maschile) dominante, come ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 25 aprile 2021) Le scrittrici e laDiIn un mondo capitalisticamente globalizzato, in cui ? dati offerti dalla presidente del Gender group istituito dalla Caritas nel 1999, Anne Dickinson – le donne detengono meno dell’1% della proprietà privata del pianeta, costituendo, ogni giorno di più, la stragrande maggioranza dei poveri fra i poveri, non c’è da stupirsi di quanto ne consegue: 1) producendo i due terzi della ricchezza mondiale e svolgendo il 70% del lavoro salariato, le donne ricevono solo un decimo degli introiti disponibili e del reddito complessivo; 2) le retribuzioni femminili non raggiungono in media il 75% di quelle maschili. Infine: 3) date queste condizioni storiche di ineguaglianza materiale, ogni donna si presenta sul piano ideale, per il pensiero (maschile) dominante, come ...

rscano : Ennesimo esempio per il bestiario di accessibilità. Non si fanno video con testi senza audio, perché un utente non… - ChieffiOlga : Pillole per una nuova storia Letteraria 009 di Federico Sanguineti | Cronache Salerno - 24ilovenyc : “Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo… - red_zombie_69 : @nio_fivestars @LibriSoria @mikytooday1 @tsmellony @BruNO16503135 @Grazia53687599 @michelenutrica1 @SaBella23754335… - laterizio98 : @pieterj53 Mi piace questa argomentazione, grazie per il complimento. Del resto si sa, Musk è un genio e tutto quel… -