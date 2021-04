Gasperini: «Abbiamo rischiato di andare tutti a casa» (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta sul Bologna nel posticipo domenicale. Un 5-0 finale che ha consentito ai bergamaschi di agguantare momentaneamente il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter. Tra i temi toccati dall’allenatore anche quello dei ricavi dei club e dei limiti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 25 aprile 2021) Il tecnico dell’Atalanta Gian Pieroè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta sul Bologna nel posticipo domenicale. Un 5-0 finale che ha consentito ai bergamaschi di agguantare momentaneamente il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter. Tra i temi toccati dall’allenatore anche quello dei ricavi dei club e dei limiti L'articolo

Advertising

DLabanti : RT @CalcioFinanza: #Gasperini contro la #Superlega: «Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa per preservare dodici società» https://t.… - Mousse81 : RT @CalcioFinanza: #Gasperini contro la #Superlega: «Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa per preservare dodici società» https://t.… - Fabiocasanova76 : RT @JPeppp: Gasperini: 'Superlega? Credevo fosse finito il calcio, abbiamo rischiato di chiudere tutto solo per salvare 12 società, se ci a… - EduardoAmmendo2 : RT @CalcioPillole: 'Secondo posto? In 3 punti ci sono molte squadre, può succedere di tutto. Il destino è nelle nostre mani'. 'Superlega?… - AleCat_91 : RT @CalcioFinanza: #Gasperini contro la #Superlega: «Qui abbiamo rischiato di andare tutti a casa per preservare dodici società» https://t.… -