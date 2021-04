Coldiretti: riaprire bar, ristoranti e locali vale un miliardo di euro (Di domenica 25 aprile 2021) ... ristoranti e agriturismi per trascorrere momenti conviviali a tavola insieme a parenti e amici, secondo un sondaggio condotto on line sul sito www.Coldiretti.it . Una misura attesa dopo mesi di ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 aprile 2021) ...e agriturismi per trascorrere momenti conviviali a tavola insieme a parenti e amici, secondo un sondaggio condotto on line sul sito www..it . Una misura attesa dopo mesi di ...

Advertising

forli24ore : Coldiretti: “Agriturismi pronti a riaprire in sicurezza nel verde della campagna” - ESG89_Group : Piemonte - “Coldiretti, Covid: far ripartire turismo con carta verde e riaprire ristorazione” | cuoreeconomico… - CuoreEconomico : Piemonte - “Coldiretti, Covid: far ripartire turismo con carta verde e riaprire ristorazione” | cuoreeconomico… - ITINERARIARural : RT @coldiretti: #COVID?19, Coldiretti: la possibilità di riaprire le attività di ristorazione serale sfruttando gli spazi all'aperto salva… - PolicyMaker_mag : Quanti sono i #bar e #ristoranti che effettivamente potranno riaprire dal 26 aprile? I dati Coldiretti #turismo… -