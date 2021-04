Aspettando un’altra liberazione: l’Italia controcorrente che dimentica la Sardegna (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa domani gran parte d’Italia tornerà a tingersi di giallo. Tra le Regioni che cambieranno colore ci sarà anche la Campania. Da domani molte attività riapriranno, segnale di speranza verso un futuro migliore. Da domani dicevamo, ma il domani sembra già ieri guardando a quanto sta accadendo in questo fine settimana. Folle e assembramenti sono scattati puntuali con i giorni di festa e il ritorno del caldo sole primaverile. Varianti, neanche tanto impreviste, che potrebbero far saltare i “rischi calcolati” del Governo. Se non è stato un libera tutti quello dettato dal premier Draghi, poco ci manca. Il messaggio passato è apparso proprio quello, stando a quanto ammirato in grandi città come Napoli e Roma. Non si aspettava altro, dopo un anno di pandemia trascorso tra divieti e restrizioni può sembrare anche normale eppure il virus è ancora lì e basterebbe ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDa domani gran parte d’Italia tornerà a tingersi di giallo. Tra le Regioni che cambieranno colore ci sarà anche la Campania. Da domani molte attività riapriranno, segnale di speranza verso un futuro migliore. Da domani dicevamo, ma il domani sembra già ieri guardando a quanto sta accadendo in questo fine settimana. Folle e assembramenti sono scattati puntuali con i giorni di festa e il ritorno del caldo sole primaverile. Varianti, neanche tanto impreviste, che potrebbero far saltare i “rischi calcolati” del Governo. Se non è stato un libera tutti quello dettato dal premier Draghi, poco ci manca. Il messaggio passato è apparso proprio quello, stando a quanto ammirato in grandi città come Napoli e Roma. Non si aspettava altro, dopo un anno di pandemia trascorso tra divieti e restrizioni può sembrare anche normale eppure il virus è ancora lì e basterebbe ...

