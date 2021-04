Viabilità, riapre la SR 18 interrotta fra Salerno e Vietri sul Mare (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nel giorno in cui si festeggia la riapertura della strada ad Amalfi, anche Salerno e Vietri sorridono per la ripresa della normalità sulla SR 18 dove da oggi alle ore 9,00 riapre via Benedetto Croce ripristinando la circolazione a doppio senso nel Comune di Salerno, interrotta lo scorso 11 Febbraio, a causa di una frana. “Riapriamo – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – una strada fondamentale per il collegamento della città capoluogo con Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e ovviamente tutta la costiera amalfitana. La nostra ditta esecutrice ha lavorato anche di notte, senza interruzione, per concludere i lavori in tempi rapidi”. La chiusura totale al transito si era resa necessaria in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nel giorno in cui si festeggia la riapertura della strada ad Amalfi, anchesorridono per la ripresa della normalità sulla SR 18 dove da oggi alle ore 9,00via Benedetto Croce ripristinando la circolazione a doppio senso nel Comune dilo scorso 11 Febbraio, a causa di una frana. “Riapriamo – afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese – una strada fondamentale per il collegamento della città capoluogo con Cava de’ Tirreni,sule ovviamente tutta la costiera amalfitana. La nostra ditta esecutrice ha lavorato anche di notte, senza interruzione, per concludere i lavori in tempi rapidi”. La chiusura totale al transito si era resa necessaria in ...

Advertising

anteprima24 : ** Viabilità, riapre la SR 18 interrotta fra ##Salerno e Vietri sul Mare ** - positanonews : #Copertina #Cronaca #Viabilità Amalfi: la strada statale 163 riapre sabato alle 12 - emiliaromagnago : Viabilità, da oggi riapre al traffico (a senso unico alternato) la SP 632 “Traversa di Pracchia” - AcqueSpA : RT @ComuneEmpoli: #EMPOLI #VIABILITÀ Riapre Via Ridolfi, terminati in anticipo i lavori di Acque SpA Torna regolare anche la viabilità su… - ComuneEmpoli : #EMPOLI #VIABILITÀ Riapre Via Ridolfi, terminati in anticipo i lavori di Acque SpA Torna regolare anche la viabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità riapre Genova: riapre a fine mese il nuovo ponte del Lagaccio, per qualcuno quasi inutile GENOVA - Riapre entro maggio il ponte don Acciai del Lagaccio che unisce San Teodoro a Oregina: il viadotto ...spiega Chiapparo - perchè proprio dopo la chiusura del ponte si è appurato che la viabilità ...

Verona, per il mercato dell'antiquariato riapre il park di piazza Corrubio "L'apertura del parcheggio garantirà la buona riuscita della manifestazione e soprattutto permetterà di non congestionare il quartiere di San Zeno - ha detto l'assessore alla Viabilità Luca Zanotto - ...

Viabilità, riapre la SR 18 interrotta fra Salerno e Vietri sul Mare anteprima24.it GENOVA -entro maggio il ponte don Acciai del Lagaccio che unisce San Teodoro a Oregina: il viadotto ...spiega Chiapparo - perchè proprio dopo la chiusura del ponte si è appurato che la..."L'apertura del parcheggio garantirà la buona riuscita della manifestazione e soprattutto permetterà di non congestionare il quartiere di San Zeno - ha detto l'assessore allaLuca Zanotto - ...