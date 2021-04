Una Vita, anticipazioni dal 26 aprile al 1°maggio: minacce e sospetti (Di sabato 24 aprile 2021) La sorte di Bellita e i sospetti di Marcia sul conto di Santiago saranno protagonisti della nuova entusiasmante settimana di programmazione di Una Vita, come annunciano le anticipazioni dal 26 aprile al 1° maggio. Innanzitutto, Camino verrà a sapere che Maite è decisa a partire e andrà da lei per avere spiegazioni, ma tra loro scoppierà la passione e si baceranno. La pittrice prometterà alla ragazza di rimanere se lei si dimostrerà favorevole a voler conoscere dei pretendenti e, quando Felicia annuncerà alla figlia di volerle trovare marito, lei acconsentirà. Intanto, Arantxa si confiderà con Cesareo e i due si baceranno, ma verranno visti da Jacinto. Poco dopo, Bellita avrà un altro svenimento e le sue condizioni peggioreranno, mentre Agustina partirà improvvisamente dopo aver ricevuto una lettera, spiegando di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 24 aprile 2021) La sorte di Bellita e idi Marcia sul conto di Santiago saranno protagonisti della nuova entusiasmante settimana di programmazione di Una, come annunciano ledal 26al 1° maggio. Innanzitutto, Camino verrà a sapere che Maite è decisa a partire e andrà da lei per avere spiegazioni, ma tra loro scoppierà la passione e si baceranno. La pittrice prometterà alla ragazza di rimanere se lei si dimostrerà favorevole a voler conoscere dei pretendenti e, quando Felicia annuncerà alla figlia di volerle trovare marito, lei acconsentirà. Intanto, Arantxa si confiderà con Cesareo e i due si baceranno, ma verranno visti da Jacinto. Poco dopo, Bellita avrà un altro svenimento e le sue condizioni peggioreranno, mentre Agustina partirà improvvisamente dopo aver ricevuto una lettera, spiegando di ...

