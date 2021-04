Superbonus, Conte scende in campo per chiedere a Draghi la proroga: “È occasione imperdibile, non rimandarla per difetto di lungimiranza”. Poi la trattativa si sblocca (Di sabato 24 aprile 2021) È la prima discesa in campo di Giuseppe Conte nel dibattito politico del governo Draghi. Un intervento non più solo da ex presidente del Consiglio, ma da leader in pectore del Movimento 5 stelle, deciso a fare pressione sull’esecutivo nel momento più caldo delle trattative sul Recovery plan, con un Consiglio dei ministri continuamente rimandato e i partiti di maggioranza divisi sul Superbonus 110%. “La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 Stelle. È un’occasione imperdibile per il nostro Paese e non può essere rimandata per difetto di lungimiranza o carenza di volontà politica”, ha scritto Conte su Facebook in mattinata, proprio quando le tensioni a Palazzo Chigi erano fortissime. “In quest’ottica, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) È la prima discesa indi Giuseppenel dibattito politico del governo. Un intervento non più solo da ex presidente del Consiglio, ma da leader in pectore del Movimento 5 stelle, deciso a fare pressione sull’esecutivo nel momento più caldo delle trattative sul Recovery plan, con un Consiglio dei ministri continuamente rimandato e i partiti di maggioranza divisi sul110%. “La transizione ecologica è una priorità sia per me che per il Movimento 5 Stelle. È un’per il nostro Paese e non può essere rimandata perdio carenza di volontà politica”, ha scrittosu Facebook in mattinata, proprio quando le tensioni a Palazzo Chigi erano fortissime. “In quest’ottica, il ...

