Serie A, Repubblica: 11 squadre chiedono sanzioni a Juventus, Inter e Milan per la Superlega (Di sabato 24 aprile 2021) Importante rivelazione di Repubblica che riguarda il tema della Superlega. Secondo il quotidiano, undici squadre del massimo campionato hanno spedito una lettera al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, chiedendo un’assemblea d’urgenza per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”, in riferimento all’adesione di Juventus, Inter e Milan al progetto di una lega chiusa non basata sul merito. Di fatto si tratta di una chiara richiesta di sanzioni per le tre nobili del calcio italiano. A firmare Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre non hanno firmato Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Importante rivelazione diche riguarda il tema della. Secondo il quotidiano, undicidel massimo campionato hanno spedito una lettera al presidente della LegaA, Paolo Dal Pino, chiedendo un’assemblea d’urgenza per “analizzare i gravi atti posti in essere dai club e dai loro amministratori e le relative conseguenze”, in riferimento all’adesione dial progetto di una lega chiusa non basata sul merito. Di fatto si tratta di una chiara richiesta diper le tre nobili del calcio italiano. A firmare Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari, mentre non hanno firmato Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Verona. SportFace.

