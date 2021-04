Rugby femminile, Sei Nazioni 2021: l’Inghilterra vince la battaglia con la Francia e conquista il titolo (Di sabato 24 aprile 2021) Match equilibrato, teso, ricco di errori al Twickenham Stoop e alla fine è l’Inghilterra a imporsi sulla Francia e a conquistare il Guinness Sei Nazioni 2021 femminile al termine di una finale non spettacolare, ma sicuramente emozionante. Grande equilibrio nella prima fase della finalissima che vale il titolo, con Inghilterra e Francia che si affrontano a viso aperto, anche se alcuni errori impediscono alle due formazioni di colpire nei primi minuti di gioco. Al 16’ fallo francese ed Emily Scarratt che va sulla piazzola, ma manca i tre punti. Alza il ritmo l’Inghilterra e al 20’ ancora una punizione e anche questa volta la Scarratt non trova i pali e si resta sullo 0-0. Insiste in attacco la squadra di casa, ma alla prima occasione ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Match equilibrato, teso, ricco di errori al Twickenham Stoop e alla fine èa imporsi sullae are il Guinness Seial termine di una finale non spettacolare, ma sicuramente emozionante. Grande equilibrio nella prima fase della finalissima che vale il, con Inghilterra eche si affrontano a viso aperto, anche se alcuni errori impediscono alle due formazioni di colpire nei primi minuti di gioco. Al 16’ fallo francese ed Emily Scarratt che va sulla piazzola, ma manca i tre punti. Alza il ritmoe al 20’ ancora una punizione e anche questa volta la Scarratt non trova i pali e si resta sullo 0-0. Insiste in attacco la squadra di casa, ma alla prima occasione ...

