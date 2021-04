Non solo Messi: quando i rigori diventano opere d’arte | VIDEO (Di sabato 24 aprile 2021) Il calcio di rigore non è solo la possibilità di tirare in porta da 11 metri senza opposizione degli avversari, può diventare molto di più. Il portiere è fra i pali, sulla linea, occhi fissi sull’avversario, distante solo undici metri. L’area è sgombra, il pallone sul dischetto. Un ultimo sguardo fra i due rivali, qualche Questo articolo Non solo Messi: quando i rigori diventano opere d’arte VIDEO è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 aprile 2021) Il calcio di rigore non èla possibilità di tirare in porta da 11 metri senza opposizione degli avversari, può diventare molto di più. Il portiere è fra i pali, sulla linea, occhi fissi sull’avversario, distanteundici metri. L’area è sgombra, il pallone sul dischetto. Un ultimo sguardo fra i due rivali, qualche Questo articolo Nonè comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AnnalisaChirico : Sul coprifuoco alle 22 il Cts chiarisce di non esser stato consultato.Non c’è base scientifica, solo la bandierina… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Dati da UK confermano che i vaccini anti-COVID-19 non solo prevengono la malattia ma sono anche in… - MediasetPlay : La ricetta dell'amore non è fatta solo di ingredienti... per metterli insieme occorre un maestro. E quel maestro è… - Crisalix1 : RT @doluccia16: Un mio amico, 38enne ha preso il covid. Lo ha preso in maniera pesante, era da ospedale, ma non c'erano posti, così il medi… - Stop_SelfInjury : RT @Endina04966090: non solo lui ... quelli a rmna non sono assolutamente da farebbe.. vogliono la genetica sul mercato x ogni cosa -