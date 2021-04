L’Uefa e le big: come la Champions aiuta e aiuterà i top club (Di sabato 24 aprile 2021) Lo scontro tra le big d’Europa e L’Uefa per ottenere sempre qualcosa in più dalla federcalcio continentale stavolta si è trasformato in quello che molti hanno considerato come un bluff riuscito male, con la nascita e la fuga dalla Superlega nel giro di 48 ore. I privilegi dalle principali squadre d’Europa ottenuti negli scorsi anni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 24 aprile 2021) Lo scontro tra le big d’Europa eper ottenere sempre qualcosa in più dalla federcalcio continentale stavolta si è trasformato in quello che molti hanno consideratoun bluff riuscito male, con la nascita e la fuga dalla Superlega nel giro di 48 ore. I privilegi dalle principali squadre d’Europa ottenuti negli scorsi anni L'articolo

Advertising

LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: L’Uefa e le big: come la Champions aiuta e aiuterà comunque i top club - CalcioFinanza : L’Uefa e le big: come la Champions aiuta e aiuterà comunque i top club - GaeBrancaccio : Tra l altro aggiungerei,hanno pure vinto.. Perché tanto per rimanere nel nostro ambito,la #Juve non poteva permette… - calciomercatoit : ??#Cassano e #Adani scatenati sulla #Superlega: 'Le big fanno debiti ma non è colpa dell'#Uefa. L'#Atalanta vale 50… - vanzfabio : @Gazzetta_it Che bello, speriamo che si arrivi allo scontro... sperando che la prossima Champions sia priva di molt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Uefa big Superlega europea: scontro fra club e Uefa. Ci sarebbero le italiane Juve, Inter e Milan QUOTIDIANO.NET