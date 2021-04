Inter-Verona, Juric: “Siamo diventati perdenti. Conte miglior allenatore insieme a Gasp. Futuro? Vi dico la mia” (Di sabato 24 aprile 2021) Parola a Ivan Juric.VIDEO Inter-Verona, niente turnover per Conte: le probabili scelte del tecnico nerazzurroIl tecnico del Verona è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di cartello contro l'Inter di Antonio Conte. In particolare, Juric ha analizzato scrupolosamente la franchigia nerazzurra: "Per me è la rosa più forte, insieme a lui. È l'allenatore migliore insieme a Gasp: il più completo, il più tosto, poi è una roccia e non molla mai. Quest'anno ha trovato il modo di vincere. Per me non è una sorpresa: in questi anni ha tenuto i migliori, ha comprato i giocatori che riteneva gli mancassero. Come ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Parola a Ivan.VIDEO, niente turnover per: le probabili scelte del tecnico nerazzurroIl tecnico delvenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di cartello contro l'di Antonio. In particolare,ha analizzato scrupolosamente la franchigia nerazzurra: "Per me è la rosa più forte,a lui. È l': il più completo, il più tosto, poi è una roccia e non molla mai. Quest'anno ha trovato il modo di vincere. Per me non è una sorpresa: in questi anni ha tenuto ii, ha comprato i giocatori che riteneva gli mancassero. Come ...

Advertising

Inter : ?? | ARBITRO #InterVerona, Abisso sarà l'arbitro della partita in programma domenica alle 15 ?? - Inter : ??? | ALLENAMENTO Nerazzurri subito in campo: c'è da preparare la sfida di domenica #InterVerona ??… - capuanogio : ?? #Atalanta #Cagliari e #Verona hanno chiesto l'esclusione dalla #SerieA delle tre big che hanno accettato di far p… - SempreIntercom : RT @SempreIntercom: Photo – Inter Defender Andrea Ranocchia Training Hard As Nerazzurri Prepare For Hellas Verona - Mediagol : #Inter-#Verona, Juric: 'Siamo diventati perdenti. Conte miglior allenatore insieme a Gasp. Futuro? Vi dico la mia'… -