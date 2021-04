Bologna, Saputo dice 'sì' al centravanti (Di sabato 24 aprile 2021) Bologna - Joey Saputo ha detto sì all'acquisto di una prima punta , ma al tempo stesso ha informato Sinisa Mihajlovic che dovranno essere fatte due cessioni eccellenti . Di conseguenza al di là dei ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 aprile 2021)- Joeyha detto sì all'acquisto di una prima punta , ma al tempo stesso ha informato Sinisa Mihajlovic che dovranno essere fatte due cessioni eccellenti . Di conseguenza al di là dei ...

Advertising

sportli26181512 : Bologna, Saputo dice 'sì' al centravanti: L'obiettivo primario resta sempre Arnautovic, ma ci saranno due cessioni… - bologna_sport : Saputo detta le regole del #calciomercato - infoitsport : Bologna, Saputo: «Squadra bella, ma non balla. Voglio il meglio per questo club» - infoitsport : Bologna, Saputo: 'Voglio il massimo per il club. Superlega? Reazioni Leghe sono state chiare' - infoitsport : Gazzetta – Saputo vota Sinisa: “Avanti insieme, il Bologna crescerà” -