Serie A un anno dopo: com’è cambiata la classifica? (Di venerdì 23 aprile 2021) Serie A 2020 e Serie A 2021 a confronto dopo 32 giornate Serie A: un anno dopo, o quasi, confrontiamo le due graduatorie del massimo campionato italiano. Nel 2020 la 32^ giornata è andata in scena in pieno luglio (tra l’11 e il 13 del mese) causa pandemia che ha scombussolato i calendari di tutti i campionati e spostato l’Europeo. In quella giornata spiccano i 2a2 tra Napoli e Milan e tra Juventus e Atalanta. Invece oggi abbiamo assistito al roboante 5a2 tra i partenopei e la Lazio di Simone Inzaghi e l’1a1 tra gli orobici di Gasperini e la Roma. Ma la classifica come cambia a distanza di meno di 365 giorni? L’Inter rispetto al 2020 ha addirittura otto punti in più. La squadra col saldo migliore resta il Milan: +16. E a seguire c’è il Napoli, che grazie anche alla ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 23 aprile 2021)A 2020 eA 2021 a confronto32 giornateA: un, o quasi, confrontiamo le due graduatorie del massimo campionato italiano. Nel 2020 la 32^ giornata è andata in scena in pieno luglio (tra l’11 e il 13 del mese) causa pandemia che ha scombussolato i calendari di tutti i campionati e spostato l’Europeo. In quella giornata spiccano i 2a2 tra Napoli e Milan e tra Juventus e Atalanta. Invece oggi abbiamo assistito al roboante 5a2 tra i partenopei e la Lazio di Simone Inzaghi e l’1a1 tra gli orobici di Gasperini e la Roma. Ma lacome cambia a distanza di meno di 365 giorni? L’Inter rispetto al 2020 ha addirittura otto punti in più. La squadra col saldo migliore resta il Milan: +16. E a seguire c’è il Napoli, che grazie anche alla ...

