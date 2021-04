Scuola, Bianchi sulla didattica in presenza: “Non c’è divergenza sull’idea che si debba raggiungere il 100 per cento” (Di venerdì 23 aprile 2021) Decreto Riaperture, polemiche anche sulla Scuola: il ministro Bianchi parla della questione sollevata dalle Regioni sulla didattica in presenza. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha parlato della Scuola facendo il punto anche sulle divergenze tra le Regioni e il governo. ScuolaScuola, Bianchi: “Credo tutti concordino sulla necessità di riportare in presenza anche tutti i ragazzi delle superiori” Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il ministro Bianchi ha confermato che l’obiettivo di tutti è sempre stato quello di tornare alla didattica in presenza al 100%. Il decreto Riaperture però ha suscitato ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Decreto Riaperture, polemiche anche: il ministroparla della questione sollevata dalle Regioniin. Il ministro dell’Istruzione Patrizioha parlato dellafacendo il punto anche sulle divergenze tra le Regioni e il governo.: “Credo tutti concordinonecessità di riportare inanche tutti i ragazzi delle superiori” Intervenuto ai microfoni di Radio 24, il ministroha confermato che l’obiettivo di tutti è sempre stato quello di tornare allainal 100%. Il decreto Riaperture però ha suscitato ...

Advertising

esseffesse : RT @paulolden1: Ho appena ascoltato intervista a Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi su @Radio24_news . Sintesi: 'Va tutto bene, abbi… - princigallomich : Bianchi “Direzione di marcia è scuola al 100%” - news_mondo_h24 : Scuola, Bianchi sulla didattica in presenza: “Non c’è divergenza sull’idea che si debba raggiungere il 100 per cent… - DividendProfit : Ministro Bianchi: Direzione marcia è scuola al 100% - siamozeta : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sulla didattica in presenza ha precisato che 'Il Cdm ha ritenuto di preveder… -