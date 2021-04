Scontro Borghi-Crisanti a La7. “Lei è esperto di genetica della zanzara, non di questi temi”. “Non ha capito nulla di epidemiologia” (Di venerdì 23 aprile 2021) Scontro acceso a “Piazzapulita” (La7) tra Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, e il deputato della Lega, Claudio Borghi, sull’utilità del lockdown in tempi di pandemia. Il leghista nega l’efficacia del lockdown, citando lo studio pubblicato lo scorso gennaio sull’European Journal of Clinical Investigation dall’epidemiologo John Ioannidis dell’Università di Standford, che contesta i benefici derivanti da misure molto restrittive. E aggiunge: “Io, come rappresentante dei cittadini, studio. Qui ho sentito numeri allarmistici e verità date per assodate, come il fatto che il lockdown funzioni e salvi vite. Con tutto il rispetto per il professor Crisanti, se io devo prendere una decisione importante, vado a sentire i massimi esperti al mondo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021)acceso a “Piazzapulita” (La7) tra Andrea, direttore di Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, e il deputatoLega, Claudio, sull’utilità del lockdown in tempi di pandemia. Il leghista nega l’efficacia del lockdown, citando lo studio pubblicato lo scorso gennaio sull’European Journal of Clinical Investigation dall’epidemiologo John Ioannidis dell’Università di Standford, che contesta i benefici derivanti da misure molto restrittive. E aggiunge: “Io, come rappresentante dei cittadini, studio. Qui ho sentito numeri allarmistici e verità date per assodate, come il fatto che il lockdown funzioni e salvi vite. Con tutto il rispetto per il professor, se io devo prendere una decisione importante, vado a sentire i massimi esperti al mondo di ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : 'Contrariamente a lei, che è stato in Parlamento, io ho visto come si combatte un'epidemia' Andrea Crisanti… - La7tv : #piazzapulita Lo scontro tra Borghi (Lega) e il Prof. Crisanti: 'Preferisco sentire i massimi esperti al mondo di e… - PiazzapulitaLA7 : Lockdown sì o no. Lo scontro tra Borghi e Calabresi. - zazoomblog : Scontro Borghi-Crisanti a La7. “Lei è esperto di genetica della zanzara non di questi temi”. “Non ha capito nulla d… - QPeriscopica : RT @PiazzapulitaLA7: 'Contrariamente a lei, che è stato in Parlamento, io ho visto come si combatte un'epidemia' Andrea Crisanti https://t.… -