"Non sei solo". Amici 20, il ballerino si scioglie. Il messaggio, con una firma speciale, è dolcissimo (Di venerdì 23 aprile 2021) Rosa di Grazia è stata eliminata da Amici dopo aver perso il ballottaggio con Deddy. Tra loro è nata una storia d'amore e da quando è uscita ha sempre fatto il tifo per il cantante. L'eliminazione di Rosa è stata piuttosto anomala, dal momento che Maria De Filippi ha dato l'annuncio ai ragazzi direttamente in casetta e non in studio come di consueto. Infatti i due avevano chiesto di poter passare un po' di tempo insieme prima che uno dei due lasciasse la scuola. In casetta si sono stretti e scambiati tenerezze, poi Maria si è messa in collegamento con loro per dare l'annuncio ufficiale. Negli ultimi giorni Deddy ha sentito molto la mancanza di Rosa. Il ragazzo si è isolato dal resto del gruppo e Sangiovanni, che lo ha trovato seduto sul divano in silenzio, ha provato a consolarlo: "Che c'è, sei un po' triste?", gli chiede. Ma Deddy si è sfogato con un altro allievo, ...

