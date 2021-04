Lazio-Torino ricorso al Collegio di Garanzia atteso per il 13 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) atteso il 13 maggio il ricorso da parte della Lazio al Collegio di Garanzia per il match contro il Torino Leggi su 90min (Di venerdì 23 aprile 2021)il 13ilda parte dellaaldiper il match contro il

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - filippo1176 : @TBlading @MassimoBenesse1 @FrancescoOrdine Ora fa tweet su Lazio-Torino ??è preoccupato per il seguito del campiona… - fisco24_info : Serie A: Inter-scudetto e lotta Champions, è volata finale: Il clou Lazio-Milan: la Juve a Firenze e il Napoli a To… - cinziam986 : Il 13 maggio si discuterà il ricorso della Lazio per la partita contro il Torino. A campionato finito. - infoitsport : L'incredibile storia di Lazio-Torino: e la regolarità? -