Isola dei Famosi | tempesta tra i naufraghi | Emanuela Tittocchia contro Roberto

(Di venerdì 23 aprile 2021) Al termine della puntata del 22 aprile de L'dei, ne sono successe delle belle nell'honduregna. Gli 'Arrivisti', composti da 4 nuovi concorrenti, dopo aver portato via qualcosa di prezioso ai vecchi, si sono rimboccati le maniche per costruire una capanna per potersi riparare. I vecchihanno messo da parte ogni rivalità ed hanno aiutato i novellini a destreggiarsi al meglio sull'. Peccato, però, che il sereno ha lasciato il posto alla. L'dei, Isolde riaccende il fuoco L'arrivo dei cosiddetti 'Arrivisti' ha scombussolato un po' le acque tra ii quali, dopo essere stati privati del fuoco, si sono visti costretti a scovare nuove soluzioni per ...

Advertising

MediasetPlay : L'#Isola vista da Dayane Mello? Solo a #IsolaParty! @IsolaDeiFamosi - MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - PLinVatican : #23aprile festa di Sant'Adalberto, patrono della Polonia. Sull'Isola Tiberina si trova la Basilica di… - BarbaCarmela : RT @framarin: I top influencer dell'#Isola puntata 22/4 @ipertao @Ri_Ghetto @Chiara_Bonati @BITCHYFit @trashbiccis @isabenanti @giacomourti… - MondoTV241 : Isola dei Famosi, Ignazio Moser bloccato in Messico. Ulteriori dettagli #isoladeifamosi #ignaziomoser -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Dopo due settimane in rosso l'conta ancora 157 focolai che portano la classificazione ... oltre al calo del 10,2%casi, 1.806 registrati nella settimana dal 12 al 18 aprile. L'assessore della ...I militari della Guardia di finanza del gruppo Olbia, nel corso dell'ordinario servizio volto alla repressionetraffici illeciti presso lo scalo portuale cittadino dibianca, hanno controllato un viaggiatore sospetto sbarcato alla guida di un'utilitaria dal traghetto proveniente da Civitavecchia. ...Per inscenare la loro protesta hanno scelto uno dei luoghi più conosciuti della Sicilia ... difficoltà atroci di un settore che è trainante per l’economia dell’isola e che sta pagando un prezzo più ...L'azione legale contro “L'île de tous les vices” (L’isola dei vizi), volume apparso sugli scaffali francesi il mese scorso, arriva mentre Maxwell è in attesa di processo a New York. È incriminata per ...