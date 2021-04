Destiny 2, in arrivo la 'sintesi di armatura' ma i fan sono già sul piede di guerra (Di venerdì 23 aprile 2021) Sappiamo da molto tempo che un sistema di trasmog, che consente ai giocatori di vestirsi in qualsiasi stile desiderino senza dover sacrificare le statistiche, è in arrivo su Destiny 2. Nella giornata di ieri Bungie ha dettagliato questa feature che si chiama "sintesi di armatura" ma da quanto svelato i fan non sono per nulla contenti. La sintesi di armatura consentirà ai giocatori di convertire l'aspetto della loro armatura con i decori universali di armatura, in modo che possano effettivamente cambiare il loro aspetto come preferiscono. Ma ci vorrà un bel po' di lavoro per realizzarlo. Per iniziare, i giocatori devono guadagnare un "Sintofilo" uccidendo i nemici; una volta che 150 Sintofili sono stati guadagnati, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 aprile 2021) Sappiamo da molto tempo che un sistema di trasmog, che consente ai giocatori di vestirsi in qualsiasi stile desiderino senza dover sacrificare le statistiche, è insu2. Nella giornata di ieri Bungie ha dettagliato questa feature che si chiama "di" ma da quanto svelato i fan nonper nulla contenti. Ladiconsentirà ai giocatori di convertire l'aspetto della lorocon i decori universali di, in modo che possano effettivamente cambiare il loro aspetto come preferiscono. Ma ci vorrà un bel po' di lavoro per realizzarlo. Per iniziare, i giocatori devono guadagnare un "Sintofilo" uccidendo i nemici; una volta che 150 Sintofilistati guadagnati, ...

Advertising

Eurogamer_it : In arrivo la sintesi di armatura in #Destiny2 ma i fan non sono contenti. - daily_k_drama : MBN ha rilasciato un nuovo teaser del drama 'Bossam Steal Destiny'. Drama storico in arrivo il 1 maggio. Maggiori d… - GamingToday4 : Destiny 2: in arrivo i Giochi dei Guardiani 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny arrivo Outriders Demo ...con forti componenti multigiocatore e cooperative del quale fanno parte anche Anthem e Destiny . La ... La nostra storia inizia con l'arrivo su questo nuovo inesplorato pianeta, pieno di flora e fauna ...

Le uscite del mese di aprile ...action shooter in terza persona che sembra avere parecchi punti in comune con titoli come Destiny e ... Final Fantasy XIV è in arrivo su PS5 e i giocatori in possesso di una licenza per la versione ...

Destiny 2: in arrivo i Giochi dei Guardiani 2021 iCrewPlay.com Destiny 2, in arrivo la 'sintesi di armatura' che permette di modificarne l'aspetto ma i fan sono già delusi Sappiamo da molto tempo che un sistema di trasmog, che consente ai giocatori di vestirsi in qualsiasi stile desiderino senza dover sacrificare le statistiche, è in arrivo su Destiny 2. Nella giornata ...

In arrivo una nuova IP multigiocatore originale, parola di PlayStation e Firewalk Studios Ryan Ellis, il Game Director, ha ricoperto il ruolo di Creative Director per Destiny. Elena Siegman, la Executive Producer, è stata una producer per Guitar Hero II, Bioshock Infinite e diverse ...

...con forti componenti multigiocatore e cooperative del quale fanno parte anche Anthem e. La ... La nostra storia inizia con l'su questo nuovo inesplorato pianeta, pieno di flora e fauna ......action shooter in terza persona che sembra avere parecchi punti in comune con titoli comee ... Final Fantasy XIV è insu PS5 e i giocatori in possesso di una licenza per la versione ...Sappiamo da molto tempo che un sistema di trasmog, che consente ai giocatori di vestirsi in qualsiasi stile desiderino senza dover sacrificare le statistiche, è in arrivo su Destiny 2. Nella giornata ...Ryan Ellis, il Game Director, ha ricoperto il ruolo di Creative Director per Destiny. Elena Siegman, la Executive Producer, è stata una producer per Guitar Hero II, Bioshock Infinite e diverse ...