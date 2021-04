Tommaso Zorzi e Sonia Bruganelli stoccata a Barbara D’Urso | “Bonolis gode che fa più ascolti” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nel corso della puntata del programma Il Punto Zeta didi oggi è stata intervistata. La moglie di Paoloha chiacchierato con l’influencer e, durante il dibattito, non è mancata unacontro. L’irriverente conduttore non ha potuto fare a meno di stuzzicare la sua interlocutrice chiedendole come L'articolo proviene da KontroKultura.