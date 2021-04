L'Ue vuole portare AstraZeneca in tribunale per i ritardi nelle consegne" (Di giovedì 22 aprile 2021) La Commissione europea avrebbe deciso di portare AstraZeneca in tribunale e per farlo avrebbe chiesto il sostegno da parte degli Stati membri. È quanto si apprende da fonti diplomatiche che ieri hanno ... Leggi su europa.today (Di giovedì 22 aprile 2021) La Commissione europea avrebbe deciso diine per farlo avrebbe chiesto il sostegno da parte degli Stati membri. È quanto si apprende da fonti diplomatiche che ieri hanno ...

Advertising

Valeriabologni1 : RT @PBerizzi: Se #Salvini vuole stare in giro fino alle 23 e magari citofonare a qualche inesistente spacciatore da mettere alla gogna, lo… - ArminioFlavio : RT @PBerizzi: Se #Salvini vuole stare in giro fino alle 23 e magari citofonare a qualche inesistente spacciatore da mettere alla gogna, lo… - MefistoMaria : @Mynameismysoul @one_draco @CousteauJaques_ @ZodNiz @marconardex64 @Annamar56834309 @CousteauJaques @PSardinio… - Roberto76118936 : @Mario96773260 @Idontsellnio Ma quello attuale o dove lo vuole portare ? E sotto al milione? - VeraEsincera : RT @PBerizzi: Se #Salvini vuole stare in giro fino alle 23 e magari citofonare a qualche inesistente spacciatore da mettere alla gogna, lo… -