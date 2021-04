Juventus | la Serie A contro Agnelli | i club pronti a chiedere i danni

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Superlega ha alzato un vero e proprio polverone. Nel mirino è finito il presidente Andreaed idel campionato diA sono. Il progetto è naufragato dopo il dietrofront delle squadre inglesi: si è persa una grande occasione per garantire una svolta economica, la situazione delle squadre continuerà così ad essere drammatica con il serio rischio fallimento per ipiù piccoli. La condizioni è peggiorata dall’inizio della pandemia da Coronavirus, si sono cercate delle soluzioni che però non sono state accolte da tutti con lo stesso entusiasmo. InA avrebbero partecipato tre squadre: Inter,e Milan. Superlega, Florentino Perez: “Milan esono ancora ...