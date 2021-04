Gilles Rocca in lacrime a L’Isola dei Famosi | l’attore crolla ascoltando le parole del padre | “La persona più bella”

(Di giovedì 22 aprile 2021) È in arrivo peruna sorpresa speciale adei. Il naufrago viene convocato in postazione nomination da Ilary Blasi e, munito di cuffiette e monitor, ascolta un dolcissimo video-messaggio del. Conseguenza della forte emozione vissuta è un pianto a dirotto, prima di raccontare la figura paterna conal miele: “È lapiùche c’è“.e la sorpresa deldeiè in arrivo un carico di fortissime emozioni per, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione.si è distinto da subito per una innata leadership nel ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tommaso e il suo debole per Gilles Rocca ?? .@tommaso_zorzi #Isola #tommasozorzi - hznll28 : RT @contechristino: Mamma mia Gilles Rocca un surrogato di arroganza, permalosità, aggressività repressa, pesantezza. Questi versi mentre q… - Feffe1992 : La rappresentazione del tipico maschio bianco cisgender eterosessuale e privilegiato tossico è GILLES ROCCA #Isola… - st3fanina : RT @SamuelMontegra1: Gilles Rocca, sempre peggio, e sempre più irritante e maleducato con tutti. Qualcuno glielo dirà prima o poi? #isola - Francym97 : RT @BITCHYFit: ?? ?? ?? ?? Preghiamo che ?? ?? Gilles Rocca ?? stasera finisca… -

Ultime Notizie dalla rete : Gilles Rocca

Isola 2021,abbaia contro le nuove arrivate, poi lo scivolone: 'Sono un pezzo di mer*a, piango come le bimbe ' . E' bufera . L'ex concorrente di Ballando con le Stelle non è nuovo a queste uscite, ...Non tutti, però, ma coloro che sono stati considerati dai più i leader di questo reality:, Roberto Ciufoli, Angela Melillo, Valentina Persia e Francesca Lodo. Riusciranno gli "arrivisti" ...Momenti di tensione all’Isola dei famosi 2021 durante la puntata in onda giovedì 22 aprile tra Gilles Rocca e Rosaria Cannavò, nuova naufraga ...Gli arrivisti sbarcano in Honduras per l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi, giovedì 22 aprile e Manuela Ferrera si ...