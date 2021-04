Covid | parte da Padova studio su ‘super antivirale’

Leggi su italiasera

(Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo un lungo periodo di gestazionefinalmente, grazie a una partnership tra Università die Azienda Ospedale/Università, unosull’impiego del più potente antivirale contro-19. Loclinico controllato, disegnato e coordinato da Gian Paolo Rossi, Direttore della Unità Operativa di Medicina d’Urgenza e della Scuola di Specializzazione in Medicina d’Emergenza e Urgenza, e da Teresa Seccia, impiegherà il nafamostat mesilato, un farmaco utilizzato da anni in Giappone come farmaco generico anticoagulante, che ha mostrato un ottimo profilo di sicurezza in tutti gli studi finora condotti. “Il farmaco, che è stato donato da Kyoso Mirai Pharma, rappresenta il più potente inibitore della proteasi TMP2, che, interagendo con la proteina Spike, è responsabile dell’entrata del virus ...