Brumotti aggredito a Roma | Chef Rubio | “Infame | poche te ne hanno date!”

(Di giovedì 22 aprile 2021) Vittorioè statodurante la realizzazione di un servizio per Striscia, egli si è scagliato contro via social. Vittorioè stato vittima dell’ennesima aggressione ai suoi danni durante la realizzazione di un servizio sulle zone di degrado nel quartiere Quarticciolo di, al secolo Gabriele Rubini, si è scagliato contro l’inviato di Striscia con un tweet al vetriolo: “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propagandache riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità.sei un, troppete ...

L'inviato di Striscia la Notizia Vittorioè statoqualche giorno fa nel quartiere Quarticciolo dove stava documentando lo spaccio di droga: non certo la prima volta che aaccade qualcosa del genere, dato che ci ...... e resiste nonostante tutto con dignità e umanità' ha scritto nel primo tweet in cui se la prendeva con. La posizione di Rubio è chiara: i veri responsabili della situazione nelle periferie ...Vittorio Brumotti è stato aggredito durante la realizzazione di un servizio per Striscia, e Chef Rubio gli si è scagliato contro via social.L’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti è stato aggredito qualche giorno fa nel quartiere Quarticciolo dove stava documentando lo spaccio di droga: non certo la prima ...