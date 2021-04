**Bce: Lagarde, 'non abbiamo discusso riduzione programma anti-pandemia'** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. -(Adnkronos) - Nella riunione appena conclusa del Consiglio direttivo della Bce "non abbiamo discusso la riduzione del programma di acquisti anti-pandemici Pepp perché è davvero troppo prematuro" parlare di una sua riduzione. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa ricordando che sulle decisioni "non siamo legati al calendario, ma ai dati" in arrivo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. -(Adnkronos) - Nella riunione appena conclusa del Consiglio direttivo della Bce "nonladeldi acquisti-pandemici Pepp perché è davvero troppo prematuro" parlare di una sua. Lo sottolinea la presidente della Bce Christinein conferenza stampa ricordando che sulle decisioni "non siamo legati al calendario, ma ai dati" in arrivo.

