Roma, nei Rioni del centro idea isole pedonali: così i ristoranti si preparano a ripartire (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma si prepara a ripartire. Dal 26 aprile torneranno a popolarsi bar e ristoranti a pranzo e cena. A una condizione: che i posti per i clienti siano all’esterno. E’ questo il compromesso studiato dal governo per permettere ai ristoratori di ripartire. Ma non per tutti sarà facile. Solo a Roma si stima che il 40% dei locali non potrà riaprire le serrande, perché lo spazio esterno è limitato, se non inesistente. Per questo il Campidoglio, dopo l’appello delle associazioni di categoria, sta studiando un piano per permettere di sfruttare ancora più suolo. Le idee su tavolo sono due: la prima è quella di creare delle isole pedonali nei Rioni del centro storico, come Trastevere o Monti, in modo da sfruttare anche la porzione di strada oggi ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 aprile 2021)si prepara a. Dal 26 aprile torneranno a popolarsi bar ea pranzo e cena. A una condizione: che i posti per i clienti siano all’esterno. E’ questo il compromesso studiato dal governo per permettere ai ristoratori di. Ma non per tutti sarà facile. Solo asi stima che il 40% dei locali non potrà riaprire le serrande, perché lo spazio esterno è limitato, se non inesistente. Per questo il Campidoglio, dopo l’appello delle associazioni di categoria, sta studiando un piano per permettere di sfruttare ancora più suolo. Le idee su tavolo sono due: la prima è quella di creare delleneidelstorico, come Trastevere o Monti, in modo da sfruttare anche la porzione di strada oggi ...

Advertising

CarloCalenda : Quando una città non riesce nemmeno più a seppellire i suoi morti vuol dire che è arrivata al collasso. Guardate co… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ?? #UEFA Euro 2020 Trophy Tour: prima tappa a #Roma, la Coppa nei luoghi storici della Capitale… - ilfoglio_it : Roma non sa più dove seppellire i suoi morti. Gli errori dell'amministrazione Raggi e le responsabilità di Ama. La… - RomaSette : De Donatis: «Promuovere una qualità della vita degna dell’uomo». La Messa a S.Maria in Ara Coeli per il Natale di R… - GINA32451015 : RT @lorypil66: Consiglio visita al #roseto comunale di #Roma nei periodi di apertura. Io ogni qual volta mi trovo in zona faccio una capati… -