Ferdinando Elefante nominato responsabile delle sedi territoriali della Gabetti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 aprile 2021)è il nuovocommercialedel gruppo. Il manager vanta un’esperienza trentennale nel settore real estate e da sempre fa parte del gruppo: prima come affiliato, poi come sviluppatorereti affiliate, successivamente come Regional Manager Professionecasa,Agency e Santandrea Campania, Relationship Managersede di Napoli, nonché ideatore e promotore del dipartimentoCalcio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.