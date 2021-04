Covid: Draghi a Lega, 'decisioni le abbiamo prese insieme, fatico a comprendere' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Le decisioni le abbiamo prese insieme, in cabina di regia. Francamente fatico a comprendere. Così, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Mario Draghi avrebbe manifestato alla Lega la sua irritazione, prima dell'inizio del Cdm, sulla levata di scudi del partito guidato da Matteo Salvini sul coprifuoco e sul via libera a locali e ristoranti fin dal 26 aprile ma solo all'aperto e non al chiuso. Il presidente del Consiglio, raccontano fonti di governo, avrebbe dunque tenuto il punto sulla necessità di mantenere il coprifuoco alle 22. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Lele, in cabina di regia. Francamente. Così, a quanto apprende l'Adnkronos, il premier Marioavrebbe manifestato allala sua irritazione, prima dell'inizio del Cdm, sulla levata di scudi del partito guidato da Matteo Salvini sul coprifuoco e sul via libera a locali e ristoranti fin dal 26 aprile ma solo all'aperto e non al chiuso. Il presidente del Consiglio, raccontano fonti di governo, avrebbe dunque tenuto il punto sulla necessità di mantenere il coprifuoco alle 22.

