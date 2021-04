Autostrade, con l’acquisto di Cassa depositi e prestiti le tariffe aumenteranno ancora di più (Di mercoledì 21 aprile 2021) A quasi tre anni e passati tre governi dal crollo del ponte Morandi, i parenti delle vittime si sono detti “schifati” dall’andamento della trattativa per l’acquisto di Autostrade per l’Italia (Aspi) da parte dello Stato attraverso l’offerta di Cassa depositi e prestiti e di alcuni fondi speculativi. Una trattativa avviata in sostituzione dell’annuncio improvvido della revoca della concessione. Ammesso e non concesso che Aspi torni in mani pubbliche (chissà quando), c’è da chiedersi se è giusto che lo Stato debba pagare per riprendersi un suo asset: cioè tornare ad abitare la casa dove l’inquilino è stato sfrattato con un maxi indennizzo per lasciare liberi i vani. Sborsare 9,5 miliardi per gestire i tremila km di rete non è solo una maxi spesa di risorse pubbliche, ma è anche la premessa al fatto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) A quasi tre anni e passati tre governi dal crollo del ponte Morandi, i parenti delle vittime si sono detti “schifati” dall’andamento della trattativa perdiper l’Italia (Aspi) da parte dello Stato attraverso l’offerta die di alcuni fondi speculativi. Una trattativa avviata in sostituzione dell’annuncio improvvido della revoca della concessione. Ammesso e non concesso che Aspi torni in mani pubbliche (chissà quando), c’è da chiedersi se è giusto che lo Stato debba pagare per riprendersi un suo asset: cioè tornare ad abitare la casa dove l’inquilino è stato sfrattato con un maxi indennizzo per lasciare liberi i vani. Sborsare 9,5 miliardi per gestire i tremila km di rete non è solo una maxi spesa di risorse pubbliche, ma è anche la premessa al fatto che ...

