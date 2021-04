Anche oggi Meloni sbraita: 'La conferma del coprifuoco è una stangata, ora basta' (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giorgia Meloni non è nuova ad attacchi a testa bassa nei confronti del Governo solo ed esclusivamente per poter accaparrarsi qualche voto in più servendosi dei problemi reali delle persone, ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 aprile 2021) Giorgianon è nuova ad attacchi a testa bassa nei confronti del Governo solo ed esclusivamente per poter accaparrarsi qualche voto in più servendosi dei problemi reali delle persone, ...

Advertising

RobertoBurioni : Negli Stati Uniti tutti da oggi possono vaccinarsi contro COVID-19. Tra poco avranno vaccini in eccedenza e EU dovr… - matteosalvinimi : Buon compleanno Roma! Possa essere anche per la Città Eterna, che tutto il mondo ci invidia, un 2021 di Rinascita… - RobertoBurioni : Si comincia oggi a Novegro con le vaccinazioni a tutto spiano, dalle 8 alle 20 4mila somministrazioni al giorno ma… - Barbara67974207 : @Vivienne61292 Ha fatto ieri lo shooting ma ha postato oggi le storie..la piega mossa dei capelli le è rimasta anche oggi :) - MelpomeniSamara : RT @teatrolafenice: ?? Nasceva oggi a Venezia Bruno Maderna. Spirito avventuroso ed irrequieto non cessò mai di indagare nuove tecniche comp… -