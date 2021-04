Alvino: Napoli-Lazio, Lozano e Mertens titolari (Di mercoledì 21 aprile 2021) Su Twitter Carlo Alvino dà alcune notizie sulla formazione che domani sceglierà Rino Gattuso per Napoli-Lazio. Torneranno titolari, dal primo minuto, Hysaj a sinistra e Lozano a destra. Al centro dell’attacco ci sarà Mertens. Osimhen inizierà dalla panchina. Torniamo al calcio giocato? Domani c’è un fondamentale #NapoliLazio Tornano dal primo minuto Hysaj a sx e Lozano a dx. Anche Mertens dall’inizio. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@CarloAlvino) April 21, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 aprile 2021) Su Twitter Carlodà alcune notizie sulla formazione che domani sceglierà Rino Gattuso per. Torneranno, dal primo minuto, Hysaj a sinistra ea destra. Al centro dell’attacco ci sarà. Osimhen inizierà dalla panchina. Torniamo al calcio giocato? Domani c’è un fondamentale #Tornano dal primo minuto Hysaj a sx ea dx. Anchedall’inizio. #ForzaSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo(@Carlo) April 21, 2021 L'articolo ilsta.

