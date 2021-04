Oroscopo Pesci, domani 21 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 20 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 21 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Amici dei Pesci, la positività di transiti che vi ha accompagnato nella giornata di ieri sembra oggi volersi leggermente chetare. Marte, in particolar modo, dovrebbe provocarvi alcuni alti e bassi per quanto riguarda i rapporti con la vostra famiglia. Però, dall’altra parte, potrete contare sull’importante supporto della Luna, che sosterrà la vostra salute psicofisica, permettendovi di sperimentare alcuni momenti di gioia con il vostro partner o con gli amici di una vita! Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 21? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, la positività di transiti che vi ha accompagnato nella giornata di ieri sembra oggi volersi leggermente chetare. Marte, in particolar modo, dovrebbe provocarvi alcuni alti e bassi per quanto riguarda i rapporti con la vostra famiglia. Però, dall’altra parte, potrete contare sull’importante supporto della Luna, che sosterrà la vostra salute psicofisica, permettendovi di sperimentare alcuni momenti di gioia con il vostro partner o con gli amici di una vita! Leggi ...

