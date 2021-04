Napoli | lavoratori bus turistici in protesta | sono allo stremo delle forze

Leggi su anteprima24

(Di martedì 20 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Questa mattinascesi in piazza idei busche sitrovati senza lavoro a causa della pandemia. In questo momento stanno creando disagi al traffico cittadino avanzando a passo d’uomo con i loro mezzi. L’associazione Assobusquindi si pone l’obiettivo di richiedere degli aiuti e di poter aver un dialogo con le istituzioni per tornare quanto meno a lavorare. Intanto però sui pesanti mezzi di trasporto è stato affisso anche un cartello funere segnalando, ironicamente, la morte del settore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.